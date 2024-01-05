Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği

Kaynak: AA
Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye’yi de kapsayan Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken’in ilk durağı Ankara olacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Miller, Blinken'ın söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla, İsrail'in Hamas'a karşı devam eden saldırılarını, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gibi konularda fikir alışverişi yapacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM SÜRECİNE YÖNELİK SON ADIMLARI GÖRÜŞECEK

Sözcü Miler, Türkiye ziyaretinde Blinken'ın, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine de dahil olmak üzere, "bölgesel iş birliğini" görüşeceğini aktardı.

Miller, Blinken'ın, Ankara’dan sonra ziyaret edeceği Atina’da ise Ukrayna'ya destek sağlama ve bölgesel deniz güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştireceği bilgisine yer verdi.

ABD’li Sözcü, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve önümüzde zor seçimler var" dedi.

Haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.

İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan’a İsveç vurgusu. Görüşmenin tüm detaylarını açıkladı
Blinken’dan Fidan’la görüşme açıklaması: "Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda görüştük''
Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Bakan Fidan'dan Blinken'a şok hareket. ABD Dışişleri Bakanı ne yapacağını şaşırdı
Blinken'ın Ankara'da geçeceği güzergaha HAMAS Sözcüsü'nün fotoğrafı asıldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü kez İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü kez İsrail’de
Son Haberler
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü Yaşam
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü
Van'da eğitime 'kar' engeli Yaşam
Van'da eğitime 'kar' engeli
Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım Yaşam
Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım
Ankara’da 15 yaşındaki genç kız ölü olarak bulundu Yaşam
Ankara’da 15 yaşındaki genç kız ölü olarak bulundu
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz Gündem
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar