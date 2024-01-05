Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye’yi de kapsayan Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken’in ilk durağı Ankara olacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Miller, Blinken'ın söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla, İsrail'in Hamas'a karşı devam eden saldırılarını, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gibi konularda fikir alışverişi yapacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM SÜRECİNE YÖNELİK SON ADIMLARI GÖRÜŞECEK

Sözcü Miler, Türkiye ziyaretinde Blinken'ın, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine de dahil olmak üzere, "bölgesel iş birliğini" görüşeceğini aktardı.

Miller, Blinken'ın, Ankara’dan sonra ziyaret edeceği Atina’da ise Ukrayna'ya destek sağlama ve bölgesel deniz güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştireceği bilgisine yer verdi.

ABD’li Sözcü, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve önümüzde zor seçimler var" dedi.

Haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.