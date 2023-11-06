ABD Dışişleri Bakanı'nın konvoyunda BOP plakalı araç. Ankara'da bu plaka dolaştı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaklaşık 2,5 saat görüntü. İşte bu görüşme öncesi kameralar kayıttaydı. Blinken'in konvoyu görüntülendi. Konvoyda bir plaka dikkat çekti. Blinken'in konvoyunda "06 BOP 719" plakalı araç gözden kaçmadı. İşte o BOP bilindiği gibi bir dönem "Büyük Ortadoğu Projesi"nin kısaltmasıydı. Blinken bu araçta mıydı? Belli değil. Ama bu BOP plakalı araç Ankara sokaklarında boy gösterdi. Bu plakayla Blinken Ankara'ya mesaj mı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Türkiye'de taşıyan arabanın plakasında BOP yazıyor. Türkiye'nin başkentinde açıkça BOP mesajı. Bundan öte ne olabilir ki?