ABD Dışişleri Bakanı'nın konvoyunda BOP plakalı araç. Ankara'da bu plaka dolaştı

Türkiye'nin başkentinde açıkça BOP mesajı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Türkiye ziyaretinde BOP plakalı araç görüntülendi. Bu Türkiye'ye bir mesaj mıydı?

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı'nın konvoyunda BOP plakalı araç. Ankara'da bu plaka dolaştı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaklaşık 2,5 saat görüntü. İşte bu görüşme öncesi kameralar kayıttaydı. Blinken'in konvoyu görüntülendi. Konvoyda bir plaka dikkat çekti. Blinken'in konvoyunda "06 BOP 719" plakalı araç gözden kaçmadı. İşte o BOP bilindiği gibi bir dönem "Büyük Ortadoğu Projesi"nin kısaltmasıydı. Blinken bu araçta mıydı? Belli değil. Ama bu BOP plakalı araç Ankara sokaklarında boy gösterdi. Bu plakayla Blinken Ankara'ya mesaj mı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Türkiye'de taşıyan arabanın plakasında BOP yazıyor. Türkiye'nin başkentinde açıkça BOP mesajı. Bundan öte ne olabilir ki?

bop-plakalalala-araci45ii.jpg

bop.jpg

bopiiii.jpg

İlgili Haberler
Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Bakan Fidan'dan Blinken'a şok hareket. ABD Dışişleri Bakanı ne yapacağını şaşırdı
Blinken'ın Ankara'da geçeceği güzergaha HAMAS Sözcüsü'nün fotoğrafı asıldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı Gündem
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf Magazin
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü Gündem
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı Magazin
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor Sağlık
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi Gündem
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika… Gazeteci Tolga Şardan’a tahliye kararı Gündem
Son dakika… Gazeteci Tolga Şardan’a tahliye kararı