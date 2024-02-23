BM Filistinli kadınlara yapılan cinsel saldırıları doğruladı. İsrail yalanlamıştı

Birleşmiş Milletler’in kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet özel raportörü Reem Alsalem, İsrail’de gözaltına alınan kadınlara yönelik cinsel şiddetin gerçek boyutunun çok daha yüksek olabileceğini açıkladı.



Raporda mağdurlara yönelik misilleme korkusu nedeniyle cinsel saldırıları bildirme konusundaki suskunluğun yaygın olduğu belirtildi.

“GERÇEK MAĞDURLARI ÖĞRENEMEYEBİLİRİZ”

"Gerçek mağdur sayısının ne kadar olduğunu uzun süre öğrenemeyebiliriz" diyen Alsalem, 7 Ekim'de İsrail-Hamas savaşının patlak vermesinin ardından Filistinli kadınların gözaltına alındığı sırada İsrail gözaltı merkezlerinde cinsel saldırıya karşı giderek "daha hoşgörülü" bir tutum oluştuğunu söyledi.



Alsalem, "Genel olarak bakıldığında, Filistinli kadın, çocuk ve sivillere yönelik şiddetin ve insanlık dışı muamelenin bu savaş boyunca normalleştirildiğini söyleyebilirim" dedi.

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ

İsrail hükümeti, Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını "alçakça ve asılsız iddialar" olarak nitelendirerek reddetmişti.