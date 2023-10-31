BM: Gazze’de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

KAYNAK: AA
BM: Gazze’de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın

Lazzarini, Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in saldırılarına karşı Gazze’de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze’de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70’ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor" diye konuştu.

Lazzarini, “Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN HEPSİ BARIŞI HAK EDİYOR”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze’de İsrail’in saldırılarından dolayı şu ana kadar 3 bin 400’den fazla çocuğun öldüğüne, 6 bin 300’den fazla çocuğun da yaralandığına işaret etti.

Russel, “Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor, bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı” diye konuştu.

Gazze’de en az 221 okulun ve 177 binden fazla konutun yıkıldığı veya zarar gördüğü bilgisini paylaşan Russel, Gazze’nin temiz su başta olmak üzere diğer hayati ihtiyaçlarının da hızla tükendiği, temiz su ile sanitasyon eksikliğinin bir felakete dönüşmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Russel, saldırılarda çocukların, sonuçları ömür boyu sürebilecek korkunç travmalar yaşadığına da dikkat çekerek, “Biz ve siz bu çocukları bu şiddet sarmalından kurtarmaya yardımcı olacak güce sahibiz. Güvenlik Konseyi'ne, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan bir kararı derhal kabul etmesi için yalvarıyorum” dedi.

Russel, "Çocukların hepsi barışı hak ediyor. Çocuklar çatışma başlatamazlar ve bunları durdurmaya güçleri de yoktur” ifadesini kullandı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini yineleyerek, Gazze’ye daha fazla insani yardımların yapılmasına acilen izin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

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