İsrail'in dünyayı ayağa kaldıracak planı: Ordu belgeleri internete sızdı

İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından sosyal medyaya kritik belgelerin sızdırıldığı iddia edildi.

Söz konusu belgelerde 2 milyon Filistinlinin sürülmesi planlandığı belirtildi. Ancak bu iddiaların doğruluğunun kanıtlanmadığı belirtildi.

İddialara göre, İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın Gazze'ye yönelik planlanan belgeler sızdırıldı.

Sızdırılan söz konusu belgelere göre, 2 Milyon Filistinlinin bölgeden sürülmesi planlanıyor.

İsrail İstihbarat Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddia edilen belgelerin, içeriği ise şu şekilde;

1. Filistinli sivillere kuzey Gazze'yi boşaltmaları ve kara operasyonlarına izin vermeleri çağrısı yapılacak.

2. Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru sıralı kara operasyonları yapılacak.

3. Refah genelinde rotaların açık bırakılması sağlanacak ki göç etsinler.

4. Kuzey Sina'da "çadır kentler" kurulması ve Filistinlilerin Mısır'a yerleştirilmesi için şehirlerin inşa edilmesi sağlanacak.

"İsrail İstihbarat Bakanlığı'ndan sızdırılan bilgiler gerçek mi?" sorusuna dair İsrail, tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.