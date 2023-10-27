BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" talep eden karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze’de yaşanan şiddeti durdurmak için “acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes” talep eden bir karar tasarısını onayladı.

KAYNAK: AA
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" talep eden karar tasarısını kabul etti

Karar tasarısı, 120 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy vermesiyle kabul edildi. 45 ülke ise oylamaya katılmadı.

Gazze’de şiddet devam ediyor

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle son 3 haftada 300’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ise Gazze’den atılan roketlere karşılık verdiğini savunuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye havadan ve denizden saldırılar düzenliyor.

BM kararı ne anlama geliyor?

BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği karar tasarısı, Gazze’de insani durumun iyileştirilmesi, sivillerin korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor. Karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze konusunda bir karara varamaması nedeniyle hazırlandı. Ancak karar tasarısı bağlayıcı olmayan bir nitelik taşıyor. Karar tasarısının uygulanması için tarafların iradesine bağlı.

Dünyadan tepkiler

Karar tasarısının kabul edilmesinin ardından dünyadan farklı tepkiler geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kararı “tarihi” olarak nitelendirerek, BM’ye teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise kararı “tek taraflı” ve “yanlı” olarak eleştirerek, reddetti. ABD ise karara karşı oy vererek, İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğini belirtti. Türkiye ise kararı destekleyerek, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

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