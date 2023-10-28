İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde "bölgede her ihtimalin mümkün olacağını" söyledi.

KAYNAK: AA
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, "Bu çatışmanın yayılmasını gerçekten istemiyoruz. Aslında herkese İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulması yönünde harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin saldırılarında büyük çoğunluğu sivil, yarısı çocuk olmak üzere 7 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Abdullahiyan, "bölgenin barut fıçısı haline geldiğini ve bu duruma tahammül edilmesinin zor olduğunu" belirtti.

İran'ın bölgedeki müttefiklerine itidal tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir. ABD'yi İsrail rejimine verdiği açık destekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bölgeden aldığımız bilgilere göre İsrail'in hem güvenlik hem de siyasi sistemi tamamen çökmüş durumda. Şu anda İsrail'de işlevsel olan tek şey, ABD tarafından yönetilen savaş makinesidir."

“ELLERİ TETİKTE”

İranlı Bakan, İsrail ve ABD'ye ait bazı hedeflere saldırılar hakkında ise "Planlardan anladığım kadarıyla elleri tetikte. Tanık olduğunuzdan çok daha güçlü ve derin. Bu durum devam ederse, Gazze ve Batı Şeria'da hala kadın, çocuk ve siviller öldürülürse bölgede her ihtimalin mümkün olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR KURTARILINCAYA DESTEK VERİYORUZ”

"Hamas'ın Filistin'de bir kurtuluş hareketi olduğunu ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini" savunan Abdullahiyan, "İşgal altındaki topraklar kurtarılıncaya kadar bu kurtuluş hareketine siyasi destek veriyoruz" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ayrıca Hamas'ın İsrailli sivil esirleri ateşkesin sağlanması halinde serbest bırakabileceğini kendilerine ilettiğini sözlerine ekledi.

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