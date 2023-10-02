BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör örgütü PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, muhabirin "PKK terör örgütünün, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin BM'nin tepkisi nedir?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

Dujarric, Türkiye'nin Ankara'daki terör saldırısını üstlenen PKK'ya yönelik Kuzey Irak'taki hava harekatına ilişkin haberleri de gördüklerini ifade ederek Genel Sekreter'in, Türkiye ve Irak'a egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde, itidalle hareket etmeleri çağrısında bulunduğunu aktardı.

"BM Genel Sekreteri, Ankara'daki intihar saldırısını kınıyor" ifadelerini kullanan Dujarric, Genel Sekreter'in aynı zamanda yapıcı diyalogla iyi komşu ilişkilerini teşvik ettiğini belirtti.

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