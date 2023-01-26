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BM'den kritik Suriye açıklaması

BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki çatışmaların kapsamlı bir siyasi çözüme muhtaç olduğunun altını çizerek, buna rağmen çözümün yakın olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 00:16
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersenden Suriye açıklaması

BM'den kritik Suriye açıklaması
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BM Suriye Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından Pedersen adına yazılı açıklama yapıldı.

Pedersen, açıklamada, Suriye halkının 2023'te de büyük karmaşa ve kriz içerisine sıkışıp kaldığını vurgulayarak, "Bu çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme ihtiyacı var, başka hiçbir şey işe yaramaz. Çözüm ne yazık ki yakın değil." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu kararlarını uygulamak için somut eylemlere odaklanmaya devam ettiklerini aktaran Pedersen, Suriye'de önceliklerinin "gerilimi tırmandırmaktan vazgeçme" ve "sükuneti yeniden sağlama" ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Pedersen, "Çatışmanın çözümü için ülke çapında bir ateşkes şart olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de devam etmesini ve daha somut bir ilerleme kaydedildiğini görmeyi istediğini ifade eden Pedersen, bu konuda rapor edilecek yeni bir durumun olmadığının altını çizdi.

Pedersen, "Başlangıçta adım adım güven artırıcı önlemler de almak gerekiyor. Bu hususta tüm taraflarla diyaloğun derinleşmesini takdir ediyorum. Şubat ayı boyunca katılımın daha da derinleşmesinin önemli olduğunu vurguluyorum." yorumunda bulundu.

Özel temsilci, BM tarafından kolaylaştırılan Suriyelilerin liderliğindeki sürecin arkasında birleşmek için ortak bir çaba gerektiğine de değindi.

23 VE 24 OCAK'TA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Pedersen ve BM'nin "Küçük grup" olarak adlandırdığı Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den yetkililer, Suriye'deki krizi görüşmek üzere 24 Ocak'ta, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ile ise 23 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelmişti.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşmişti. (AA)

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