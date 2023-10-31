BM'den İsrail'e hastane tepkisi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in hastaneleri hedef alması üzerinde "Koruma altındaki hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
BM'den İsrail'e hastane tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, "Koruma altındaki hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor." dedi.

Throssell, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail dün akşam Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurdu. İsrail, terörle ilişkilendirdiği gerekçesiyle bazı hastaneleri hedef aldı. Ancak son saldırıda durum böyle değildi. Burası Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane. Bu tür saldırılarla ilgili savaş suçları hakkında konuşmak için BM yetkilileri neyi bekliyor? Geçen Gazze'deki halkın karşılaştığı toplu cezalandırma için savaş suçu ifadesini kullanmıştınız. Sizce hastanelerin hedef alınması da savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Throssell, "Koruma altındaki hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Throssell, toplu cezalandırma uygulamasının da uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Gazze'deki insanların bunun yüzünden temel gıda ve hizmetlere erişimini kaybettiğini hatırlattı.

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