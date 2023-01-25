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BMW’nin yeni modeli tanıtıldı. Özellikleri de açıklandı

BMW’nin yeni modeli M3 CS tanıtıldı. Özellikleri de sıralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:55
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BMW’nin yeni modeli M3 CS tanıtıldı

BMW’nin yeni modeli tanıtıldı. Özellikleri de açıklandı
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Dev otomobil markası BMW yeni modelini açıkladı. Yeni BMW M3 CS, 550 hp güç sunan twin turbo motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive ile geliyor.

ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Yeni BMW M3 CS, "S58" kodlu 3.0 litre twin turbo benzinli motordan 550 hp güç alıyor. Maksimum tork ise temel aldığı M3 Competition xDrive'daki değerle (650 Nm) aynı kalmış. M3 CS'nin daha güçlü olmasının yanı sıra selefiyle arasındaki kilit farklardan biri tahrik sistemi. Selefi arkadan itişli (RWD) bir modelken yeni M3 CS'de xDrive sistemi bulunuyor. Ayrıca bu sistemde seçilebilir RWD modu da bulunuyor. Bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan model, standart M Sürücü Paketi ile 302 km/s son hıza çıkabiliyor.

DAYANIKLI VE HAFİF MALZEME

M3 CS, ekstra 40 hp gücün yanında 34 kg daha hafif olmasıyla da öne çıkıyor. Bunu karbon fiber takviyeli plastik parçalar ile sağlayan modelin ön kaputunda, hava girişlerinde, yan ayna kapaklarında, arka difüzöründe entegre bagaj spoylerinde bu malzeme kullanılmış. Bunların dışında tavanda ve hatta iç mekândaki vites kulakçıkları ve orta konsolda bile bu dayanıklı ve hafif malzemeden faydalanılmış.

Yeni süper sedanda ağırlığın mümkün olduğunca düşük tutulabilmesi için titanyum egzoz sistemi ve karbon fiberden yapılan çanak koltuklar kullanılmış. Ayrıca arkadaki havalandırma ızgaraları ve kontroller devreden çıkarılmış. Geçen yıl tanıtılan M4 CSL coupe (1625 kg), arka koltukları bulunmadığı için yeni M3 CS'ye (1765 kg) göre daha hafif. Ancak dört kapılı bir sedan modelde bunu yapmak pek mantıklı olmayacağı için M3 CS'de en azından dört kişinin rahatça yolculuk edeceği bir koltuk düzeni mevcut.

TASARIM

Tasarım olarak bakıldığında yeni BMW M3 CS'de tamponun alt kısmına kadar uzanan büyük böbrek ızgara göze çarpıyor. Fotoğraflarda da görünen "Signal Green" gövde rengiyle dikkat çekerken öndeki sarı renkli gündüz farları da M4 CSL ve M5 CS gibi kardeşlerini anımsatıyor. Bunun dışında ön tampon tasarımı ve ön kaput üzerindeki karbon fiber bölmelerin M4 CSL ile büyük oranda benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.

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