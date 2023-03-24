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Yeni BMW M5 görüntülendi. İşte yeni tasarımla otomobilin özellikleri

BMW 2024 sonunda tanıtacağı yeni M5 modelini Nürburgring'te test etti. O anlardan bazı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 07:23
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Yeni BMW M5 Almanya'da görüntülendi

Yeni BMW M5 görüntülendi. İşte yeni tasarımla otomobilin özellikleri
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Alman otomotiv devi BMW'nin 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni otomobili M5'e dair bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

Piste çıkan M5, E60 kasa kodlu model ile birlikte son kez atmosferik motora sahip olarak tanımlandı. M5'in bu yeni kasa ile birlikte hibrit olabileceği ihtimali dikkat çekti. Çünkü kamuflajlı otomobilin üstündeki “elektrikli otomobil” çıkartmaları gösterilmesi gözlerden kaçmadı.

İŞTE OTOMOBİLİN KAMUFLAJLI HALİNDEN ANLAŞILAN ÖZELLİKLER

Tasarımına bakıldığında kamuflajla araç iyice gizlemiş olmasına rağmen bazı detaylar kendini ele verdi. BMW’nin yeni M5 modelinde devasa ızgaralar ve bölünmüş far tasarımı olacağı söyleniyordu. Ancak araca bakıldığında böyle bir durum olmadı gözlemlendi.

Modelin diğer tasarım detaylarıysa ne kadar kamufle edilse de M5 olduğunu ele verdi. 

Araç park halindeyken casusların çektiği iç fotoğraflara göre yeni M5 iDrive 8.5 ile gelecek. Kokpit içindeki multimedya ve bilgi sistemleriyse 2 adet dokunmatik panelle gelecek. Bu dokunmatik panellerin yanındaysa asgari sayıda tuş olacak. Böylece yeni M5 gelenekselliği koruyacak. 

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