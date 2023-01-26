Honda Civic’in yeni fiyatları açıklandı. İşte 2023 zamlı fiyat listesi

Yeni yılla beraber otomobil sektörü hareketlendi. Birçok otomobil markası zamlı fiyatlarını duyurdu.

Honda Civic de yeni fiyatlarını paylaştı.

FİYATLAR

ÖZELLİKLERİ

Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Park sensörü, Elegance ve Executive Plus’ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium’da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak multimedya ekranı en dolu pakette 9 inç, diğerlerinde 7 inç büyüklüğünde.