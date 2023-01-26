Lüks otomobil markası Türkiye’de satış rekoru kırdı

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce 2022’de Türkiye’de rekor kırdı.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, 2022 yılı boyunca 6.021 adet satış yapan Rolls-Royce, 118 yıllık tarihinin satış rekorunu kırmış oldu. Şirket daha önce hiçbir zaman bir yılda bu kadar yüksek seviyede satış yapmamıştı. Üstelik şirketin bu noktaya gelmesine Türkiye'nin payı da büyük. Zira Türkiye'deki Rolls-Royce satışları da rekor kırmış durumda.

İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK SATIŞ

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı sonuçları bizi çok gururlandırıyor. Rolls-Royce müşterilerinin beklentileri son derece yüksek. Kendi ülkemde rekor satış seviyesine ulaşarak büyüme ivmemizi koruduk ve hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla devam etmeyi arzu ediyoruz."

100’ÜN ÜZERİNDE SATIŞ

Otomotiv sektörünün nabzını tutan Gazeteci Emre Özpeynirci ise Rolls-Royce'un Türkiye'de kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Türkiye'de satılan Rolls-Royce sayısı 100'ün üzerindeydi.