26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Lüks otomobil markası Türkiye’de satış rekoru kırdı

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce 2022'de Türkiye'de rekor satış yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:57
Takip Et

Rolls-Royce otomobil markası Türkiye’de satış rekoru kırdığını açıkladı

Lüks otomobil markası Türkiye’de satış rekoru kırdı
+
Aa
-

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce 2022’de Türkiye’de rekor kırdı.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, 2022 yılı boyunca 6.021 adet satış yapan Rolls-Royce, 118 yıllık tarihinin satış rekorunu kırmış oldu. Şirket daha önce hiçbir zaman bir yılda bu kadar yüksek seviyede satış yapmamıştı. Üstelik şirketin bu noktaya gelmesine Türkiye'nin payı da büyük. Zira Türkiye'deki Rolls-Royce satışları da rekor kırmış durumda.

İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK SATIŞ 

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı sonuçları bizi çok gururlandırıyor. Rolls-Royce müşterilerinin beklentileri son derece yüksek. Kendi ülkemde rekor satış seviyesine ulaşarak büyüme ivmemizi koruduk ve hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla devam etmeyi arzu ediyoruz."

100’ÜN ÜZERİNDE SATIŞ

Otomotiv sektörünün nabzını tutan Gazeteci Emre Özpeynirci ise Rolls-Royce'un Türkiye'de kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Türkiye'de satılan Rolls-Royce sayısı 100'ün üzerindeydi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SS
26.01.2023 17:26
bu araç çok prestijli bir araba milletin fakirleştiği 2022de araç 100den fazla satmış rekor kırmış bu araçların evvelki yıllara göre artışı ülkedeki çok hatalı olan gelir dağılımının daha arttıgı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
4
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
5
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
6
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿Mahallede kabusu yaşattı! Araçları taşladı, binalara zarar verdi
﻿Mahallede kabusu yaşattı! Araçları taşladı, binalara zarar verdi
﻿Mahallede kabusu yaşattı! Araçları taşladı, binalara zarar verdi
﻿Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
﻿Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
﻿Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
﻿Osmaniye'deki kum makinesi hırsızları yakalandı
﻿Osmaniye'deki kum makinesi hırsızları yakalandı
﻿Osmaniye'deki kum makinesi hırsızları yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.