Böbrek kanseri olabilirsiniz

İşte börek kanserinin belirtileri

KAYNAK: Haber Merkezi
Böbrek kanseri olabilirsiniz

Böbrek kanseri pek yaygın olmasa da bilinmesi gerekir. İşte tespiti zor olan o sinsi hastalığın belirtileri…
Böbrekler, kan basıncını düzenlemekten ve metabolizmanın ürettiği fazla mineral tuzları ve atık ürünleri ortadan kaldırarak kanı filtrelemekten sorumlu iki organ. Böbreklerin hormonal bir işlevi var, kemik iliği tarafından kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran bir madde olan eritropoietin salgılarlar.Bir böbrek ve bir böbrek üstü bezi ile normal yaşamak mümkün.
Böbrek kanseri, genellikle yavaş büyüyen kötü huylu tümörlerin gelişimi ile ortaya çıkar.

Böbrek kanseri vakalarının çoğunda böbrek kanserleri böbrek dokusunun hücrelerinden kaynaklanır. Buna renal hücreli karsinom denir. Vakaların yüzde 85'inde bu kanser iki böbreğin sadece birinde gelişiyor.

Böbrek kanseri, hastalık ilerleyene kadar genellikel fark edilmez. Ancak vücudunuzda meydana gelen küçük değişikliklere dikkat ederek kanseri erken dönemde tespit edebilirsiniz.

BÖBREK KANSERİNİN O BELİRTİLERİ

İdrarda kan

Bu, böbrek kanserinin kesin belirtisi değildir ancak idrarda kan görmek endişe vericidir. İdrarınızdaki kan böbrek kanserinden kaynaklanıyorsa, kanser muhtemelen oldukça ilerlemiştir. Her durumda, doktorunuz tarafından muayene edilmelidir.

Yorgunluk

Yorgunluk, iştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı böbrek kanserinin ileri evrelerinde ortaya çıkan üç ek belirtidir. Ancak önce kilo kaybını tetikleyebilecek ve enerjiniz ve yorgunluğunuz üzerinde etkisi oalbilecek diğer faktörleri göz önünde bulundurun .Stres bile buna neden olabilir.

Kilo kaybı
Sebepsizce kilo verdiyseniz mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Tip 2 diyabetiniz varsa böbreklerinizi bir öncelik haline getirmek önemlidir. Her zaman yorgun olmanızın başka tıbbi nedenleri de vardır.

Yüksek tansiyon

Tansiyon seviyelerinizi genellikle iyiyse veya en azından stabilse ve son zamanlarda ölçümlerde tansiyon seviyelerinizin tırmanmaya başladığını fark ederseniz bu, böbrek kanserinin bir işareti olabilir. Böbrekleriniz, renin adı verilen bir hormonu serbest bırakarak vücudunuzun sıvı dengesini ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olur. Kanser bu sürece müdahale edebilir. Kan basıncınızdaki artışın nedenini belirlemeye yardımcı olabilecek diğer semptomlar hakkında mutlaka doktorunuzla konuşun.

Anemi

Yorgunluğunuzun nedeninin bir kısmı, düşük kırmızı kan hücresi sayınız olabilir. Böbrekler tarafından salınan bir başka hormon olan eritropoietin, kemik iliğinin kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olur. Vücudunuzun geri kalanına oksijen tedariki için kırmızı kan hücreleri gereklidir. Azaldıklarında, enerjiniz de azalır.

Enfeksiyon olmadan yüksek ateş

Vücut ısınızın yükselmesi, bağışıklık sisteminizin bir tür davetsiz misafirle savaştığını gösterir. Bir virüs, bakteri veya potansiyel olarak bir tümör olabilir. Gece terlemeleriniz varsa veya sıcak hissediyorsanız, sıcaklığınızı izlemeye başlayın.

Sağ testiste şişik damarlar

Sorun her iki testiste de ortaya çıkabilse de, bir grup şişmiş damar çoğunlukla sağ testisi hedef alır ve bu büyük bir böbrek tümörünüz olduğunu gösterebilir.

Karın, yan veya alt sırtta şişkinlik

Böbrekler vücudun çok derinlerinde bulunduğundan, hastalar kanserin erken evrelerinde çok az belirti yaşarlar veya hiç belirti yaşamazlar. Nadiren, bir hasta yan tarafında veya alt sırtta bir tümör hissedebilir. Bu durumda tümör ileri bir aşamada olabilir.

İnce yanal ağrı
Hastalarda böbrek kanserinin belirtilerinden biri olan yan ağrı ortaya çıkabilir. Geçmeyen kalıcı yanal ağrı doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.

BÖBREKLERE İYİ GELEN BESİNLER

Karnabahar

Kırmızı biber

Ananas

Kişniş

Kızılcık

Isırgan yaprağı

Kavun
Lahana

Havuç

Sarımsak

Elma

Yaban mersini

Yağlı balıklar

Karpuz

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