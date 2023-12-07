İşte erken teşhis sütyeni

Nijeryalı robotik gömülü sistem mühendisi Bolarinwa Kemisola, teyzesinin meme kanserinden hayatını kaybetmesi sonrasında kanserle mücadele için hastalığı erken teşhis edebilen sütyen geliştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 2020'de 600 binden fazla kadın meme kanserinden hayatını kaybetti ve bunlardan 74 bin 72’si Afrikalı. Başkent Abuja'da bulunan Nextwear şirketi kurucusu Kemisola, meme kanseri ile mücadele için hem farkındalık yaratıyor hem de kansere yönelik yararlı çalışmalar sürdürüyor.

Nijerya’a yılda 17 bin kadının kanserden yaşamını yitirdiği belirtiliyor…

"Teyzemin hayatını kaybettiği gün kendimi kansere yönelik çözüm bulmaya adadım" diye konuşan Robotik gömülü sistem mühendisi Kemisola, kanserle mücadeleye olan ilgisini ve hastalığı erken teşhis eden sütyeni nasıl geliştirdiğini AA muhabirine anlattı:

“Temmuz 2017'de en sevdiği teyzelerinden birinin meme kanserinden kaybettim. Hastanede tedavi görürken sürekli ziyaretine giderdim. Tıpkı teyzem gibi meme kanseri nedeniyle hastanede yatan kadınları izlemek beni mutsuz ediyor, özellikle genç kızları, acı, çaresizlik ve teslimiyet içinde görmek bana çok ağır geliyordu.

Kanserin daha fazla yayılmaması için araştırmalara başladım. 2019'da cihazla ilgili çalışmaya başladım. Şubat 2021'de birkaç sağlık uzmanı ve bilim adamının tavsiyeleriyle kanseri erken teşhis eden sütyeni geliştirdim”

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILABİLECEK BİR SÜTYEN Mİ?

Kemisola, geliştirdiği sütyenin içinde kablolarla bir USB çıkışına bağlanan yedi sensör bulunduğunu açıkladı. Ve cihazın nasıl çalıştığını anlattı:

“Sütyen telefon uygulamasına bağlanıyor, takıldığında uygulama üzerinden takip edilebiliyor. İnsanlara zarar vermeyecek şekilde nanoteknoloji ile geliştirdik. Kullanımı gayet güvenli, tıpkı mamografi çekmek gibi

Şu ana kadar sütyeni 15 kadında denedik. Kadınların üçünde anormallik gördük ve teşhis için hastaneye sevk ettik. Sütyen günlük hayatta giyilebilecek bir sütyen değil, sadece meme kanseri için yarım saat kadar giyiliyor. Meme durumuna baktıktan sonra çıkarılıyor."

AA