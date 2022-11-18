Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu

Yaşadığı böbrek sorunu dışında son derece sağlık ve zinde görünen 49 yaşındaki Parminder Sidhu, Mart ayında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan soruşturma sonrasında Sidhu'ya hastanede kanserli böbrek nakledildiği ortaya çıktı. Donörün organlarının takildığı diğer iki hastanın da kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Soruşturmada, sağlık görevlilerinin 'başarılı' nakilden dört ay sonra Sidhu'nun vücudunda 1 cm'lik bir lezyon tespit edildiğini söyledi. Başlangıçta sonradan oluşmuş bir kist gibi görünse de bir süre sonra kanserin doğrudan donör organdan vücuda yayılan agresif bir kanser türü olduğu anlaşıldı.

Eşini böyle bir hata yüzünden kaybeden 47 yaşındaki Tarjinder, DailyMail'e "Kocam doktorlarına çok güveniyordu. Bunu nasıl gözden kaçırdılar? O sadece normal bir insandı. Hayatını daha iyi hale getirmek için ameliyat olmak istiyordu. Artık benim ve çocuklarımız için gerçekten çok zor. Her zaman onu düşünüyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Parminder'in eşi Tarjinder (ortada) ve 13 yaşındaki kızı Manmeet, Parminder'ın erkek kardeşi Harjinder ile birlikte

ADLİ TIP GÖREVLİSİ KONUŞTU

Yaşanan bu trajik kayıpla ilgili konuşan adli tıp görevlisi Lydia Brown şunları söyledi: "Bu ölüm, planlanmış bir naklin bilinen ancak çok nadir görülen bir komplikasyonundan kaynaklanıyordu.

Bay Sidhu'nun vakası o kadar nadir görülüyor ki, yılda 80.000'den fazla nakilden dünya çapında sadece 11 vakadan biri olduğuna inanılıyor. Soruşturma, donörün kendisinde kanser geçmişi veya belirtisi olmadığı için sağlık görevlilerinin organdan şüphe etmek için hiçbir nedenleri olmadığını ortaya koydu.

Hastanede nakil cerrahı danışmanı olarak çalışan Frank Dor şunları söyledi: "Endişe yoktu. Hepimiz oldukça şok olduk. Geriye dönüp baktığımızda bile, bu naklin olmaması için herhangi bir neden bulamadık. Her şeyi, bildiğimiz tüm faktörleri hesaba kattık ve geriye dönüp baktığımızda bile endişelenmek için hiçbir neden yoktu."