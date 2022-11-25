25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor

Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor

Hollanda Hastaneler Birliğince (NVZ), Finance Ideas Kurumuna ülkede bulunan 56 hastanede araştırma yaptırıldı. Çıkan sonuca göre, personel ve enerji maliyetlerinin artışı nedeniyle hastanelerin yüzde 90'ının gelecek yıl zarar etme riski ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:23
Takip Et

Hollanda'da hastanelerin yüzde 90'ı 2023'te zarar etme riski taşıyor

Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
+
Aa
-

Haberde, ülkede enflasyonun yüksek olması ve personel ve enerji maliyetlerinin artışı nedeniyle hastanelerin yüzde 90'ının gelecek yıl zarar etme riski ile karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.

Hastanelerin artan enerji ve ücret maliyetlerini karşılamak için daha fazla gelir elde etmek amacıyla sağlık hizmeti ücretlerini artırmasına izin verilmediği aktarılan haberde, bu nedenle yardım talep edilen Sağlık Bakanlığının hastaneleri yardım için sağlık sigorta şirketlerine yönlendirdiği kaydedildi.

"ZAMAN GİDEREK DARALIYOR"

NVZ Başkanı Ad Melkert’in araştırmanın sonucunu “rahatsız edici” olarak değerlendirdiği, sağlık sigorta şirketlerinin buna henüz yanaşmadıklarına ve zamanın giderek daraldığına dikkati çektiği vurgulandı.

Haberde Melkert’in, “Hastaneler artık tam da şimdi hastaları için en iyi bakıma, sağlık uzmanları için iyi çalışma koşullarına ve yakın zamanda imzalanan Entegre Bakım Anlaşmasının uygulanmasına yatırım yapmak için tüm kaynaklara ihtiyaç duyuyor.” ifadelerine de yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.