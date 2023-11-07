Böbrek nakliyle hayata tutundu. 11 yaşındaki kızın dikkat çeken hedefi

Polikistik böbrek hastalığı yüzünden böbrekleri iflas eden Gülsüm Esila Akıl, 2019 yılında kadavradan bağışlanan bir böbrekle hayata yeniden bağlandı. Tek böbrekle yaşamaya devam eden Akıl, “Benim gibi hastalara yardım etmek istiyorum. Çocuk nefroloji uzmanı olacağım” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nde kadavra sırasına giren Akıl, 15 gün sonra uygun böbreğin bulunduğunu öğrendi. 7 Haziran 2019’da başarılı bir operasyonla nakil gerçekleştirildi. 2 gün yoğun bakım, 8 gün servis tedavisinin ardından taburcu olan Akıl, sağlığına kavuştu. Akıl, okul birincisi olmayı da başardı.

Böbrek nakli öncesi çok zor günler geçirdiğini anlatan Akıl, organ bağışının önemine dikkat çekti.

“ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

Gülsüm Esila Akıl, “Diyet yapmak zorundaydım, her şeyi yiyemiyordum. Nakil olmadan önce boyum 1,20 metreydi, şimdi 1,55 metreye ulaştım. Kilo da aldım. Organ bağışı yapmaktan korkmayın, bir böbrekle de yaşanabilir. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi.

NAKİLDEN SONRA BOYU UZADI, İDEAL KİLOYA ULAŞTI

Küçük yaşlarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle her şeyi yiyemediğini anlatan Akıl şunları belirtti:

“Diyet yapıyordum. Çocuklar şeker yerken ya da sınıfta bir şeyler dağıtıldığında çantama alıp, anneme veriyordum. Bu durum beni zorluyordu. Benim gibi hastaları gördüğümde karışık duygular yaşadım. Naklin hiçbir zorluğu, korkulacak hiçbir şey yok. Bir organ çalışmadığında diğer organları da etkiliyor. Bu durum sağlığınızı çok etkiliyor. Böbrek nakli olmadan önce 1,20 metreydim, bir anda 1,55 metreye çıktım. Kilo aldım. Küçükken çok zayıftım”