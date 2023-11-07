Böbrek nakliyle hayata tutundu. 11 yaşındaki kızın dikkat çeken hedefi

Böbrek nakliyle hayata tutunan 11 yaşındaki Esila'nın hedefinin doktorluk olması dikkat çekti.

KAYNAK: DHA
Böbrek nakliyle hayata tutundu. 11 yaşındaki kızın dikkat çeken hedefi

Polikistik böbrek hastalığı yüzünden böbrekleri iflas eden Gülsüm Esila Akıl, 2019 yılında kadavradan bağışlanan bir böbrekle hayata yeniden bağlandı. Tek böbrekle yaşamaya devam eden Akıl, “Benim gibi hastalara yardım etmek istiyorum. Çocuk nefroloji uzmanı olacağım” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nde kadavra sırasına giren Akıl, 15 gün sonra uygun böbreğin bulunduğunu öğrendi. 7 Haziran 2019’da başarılı bir operasyonla nakil gerçekleştirildi. 2 gün yoğun bakım, 8 gün servis tedavisinin ardından taburcu olan Akıl, sağlığına kavuştu. Akıl, okul birincisi olmayı da başardı.

Böbrek nakli öncesi çok zor günler geçirdiğini anlatan Akıl, organ bağışının önemine dikkat çekti.

“ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

Gülsüm Esila Akıl, “Diyet yapmak zorundaydım, her şeyi yiyemiyordum. Nakil olmadan önce boyum 1,20 metreydi, şimdi 1,55 metreye ulaştım. Kilo da aldım. Organ bağışı yapmaktan korkmayın, bir böbrekle de yaşanabilir. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi.

NAKİLDEN SONRA BOYU UZADI, İDEAL KİLOYA ULAŞTI

Küçük yaşlarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle her şeyi yiyemediğini anlatan Akıl şunları belirtti:

“Diyet yapıyordum. Çocuklar şeker yerken ya da sınıfta bir şeyler dağıtıldığında çantama alıp, anneme veriyordum. Bu durum beni zorluyordu. Benim gibi hastaları gördüğümde karışık duygular yaşadım. Naklin hiçbir zorluğu, korkulacak hiçbir şey yok. Bir organ çalışmadığında diğer organları da etkiliyor. Bu durum sağlığınızı çok etkiliyor. Böbrek nakli olmadan önce 1,20 metreydim, bir anda 1,55 metreye çıktım. Kilo aldım. Küçükken çok zayıftım”

bobrek-nakliyle-hayata-tutunan-esilanin-hedefi-doktor-olmak-5920-dhaphoto5.jpg

bobrek-nakliyle-hayata-tutunan-esilanin-hedefi-doktor-olmak-5920-dhaphoto6.jpg

bobrek-nakliyle-hayata-tutunan-esilanin-hedefi-doktor-olmak-5920-dhaphoto2.jpg

İlgili Haberler
Böbrek taşlarını düşüren mucize ot ortaya çıktı
Böbrek taşları şikayetlerine iyi gelen ot
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Son Haberler
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı Spor
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti Gündem
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti
Böyle oturmak doğru mu Sağlık
Böyle oturmak doğru mu
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe Gündem
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı Sağlık
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı
Green Card başvuru son günü. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Dünya
Green Card başvuru son günü. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak
Blinken’dan Fidan’la görüşme açıklaması: "Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda görüştük'' Dünya
Blinken’dan Fidan’la görüşme açıklaması: "Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda görüştük''