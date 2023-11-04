Böbrek taşlarını düşüren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Böbrek ve safra taşlarını düşüren karahindiba otu dikkatlerden kaçmadı.

KARAHİNDİBA OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir.

Yaprakları rozet eklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir.

Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve şeker vardır. Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

KARAHİNDİBA OTU FAYDALARI

-Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarında karahindiba bitkisinden faydalanılabilir.

-İdrar söktürür. Mesane ve kalınbağırsak iltihaplarını giderir.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser.

-Balgamlı ishalleri keser.

-Karaciğeri kinliğini indirir.

-Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır.

-Anne sütünü artırır. Taze sürgünleri kırıldığı zaman akan sütü de dişleri temizler.

-Öğütülen kökü, kahveye katılır.

-Kolestrolü dengeler.

-Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

-Kan şekerini dengede tutarak şeker hastalığı tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

-Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklarda yarar sağlar.

-Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya da yardımcı olur.

-Kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

KARAHİNDİBA OTU NASIL KULLANILIR?

Karahindiba bitkisi yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren bir bitkidir. Mineraller bakımından da zengindir. Yaprakları ve köyü salataların içerisinde kullanılabilir.

Kurutulmuş hali birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.