Uzmanı Türkiye’de kaç kişinin böbrek nakli beklediğini açıkladı

Organ bağışının Türkiye’de istenilen düzeyde olmadığını belirten uzmanlar, 3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla vatandaşlara organ bağışına duyarlı olun çağrısında bulundu.

Bu sene içerisinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 50 organ naklinin yapıldığını söyleyen Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış şunları belirtti:

“Türkiye maalesef organ bağışında istenilen düzeyde değil. Gerekçesi şu; Avrupa’da yapılan nakillerde, çoğunun beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları bağışlanırken, Türkiye’de tam tersi. Sayı verecek olursak yüzde 80’i canlıdan canlıya yapılıyor, yüzde 20’si beyin ölümü gerçekleşmiş. Maalesef Türkiye organ bağışı konusunda içimizi acıtan bir düzeyde. Bu yıl bin 300 beyin ölümü var ve sadece yüzde 10’u bağış yaptı. Diğer organların çoğu yerin altında toprak oldu. Halkı organlarını bağışlamaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu yıl 50 vaka gerçekleştirdik. Hatta çapraz nakillerimiz de olmaya başladı. Şu anda Türkiye’de ideal bir sıraya geldik. Halkın böbrek nakli konusunda dış illere gitmesine gerek yok. Bu konuda kendimize güvenen bir ekibe sahibiz”

Yılda 2 bin 500 kişi böbrek beklerken hayatını kaybettiğini ifade eden Danış, “Türkiye’de ilk nakil 3 Kasım’da yapıldı. Onun için her yıl 3-9 Kasım arası duyarlılığı artıma anlamında, Organ Bağışı Haftası nezdinde etkinlikler yapılıyor. Organlarımızı bağışlamamıza hiçbir engel yok. Ne dinen ne de yasal açıdan engel yok. Şu an sadece 30 bin kişi böbrek bekliyor. 80 bin kişi diyalize giriyor. Yılda 2 bin 500 kişi böbrek beklerken hayatını kaybediyor. Canlı böbrek nakli iki şekilde yapılıyor. Bir canlıdan canlıya bir de beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin aileleri tarafından verilen bağışla yapılıyor. Canlıdan bir kişi böbrek bağışı için geldiğinde 4’üncü derece akrabaya kadar yasal izin var. Bunların saçından tırnağına kadar her tarafını araştırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

EŞİNİN BÖBREĞİYLE YENİ HAYATA MERHABA DİYECEK

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Gurbet Konur, böbrek nakli için Diyarbakır’a gelerek Organ Bağışı Haftasında eşi Zeki Konur’a yeni hayat bağışlayacak. Tır şoförüyken her iki böbreğini zamanla kaybeden Zeki Konur, Şırnak’ta nakil işlemi gerçekleştirilmediğinden dolayı eşi Gurbet Konur ile Diyarbakır’a gelerek yeni hayata merhaba diyecek. Yarın işlemi gerçekleşecek olan Konur çifti, organ bekleyen hastaların yaşama tutunabilmesi için bağış çağrısında bulundu.

Her iki böbreğinin de iflas ettiğini söyleyen Zeki Konur, “Diyarbakır’a böbrek nakli için geldim. 3-4 burada diyalize girdim. Diyalizden sonra eşim böbreğini bana vereceğini söyledi ve buraya geldik. Ben tır şoförüyken hiçbir yerim ağrımıyordu. Bir ara hastaneye gittim, doktor böbreklerimin yüzde 20’sinin kaldığını söyledi. Daha sonra Şırnak’a nefroloji doktorunun yanına gittim. Orada da böbreklerimin yüzde 16’sının kaldığını doktorlar söyledi. Yüzde 10’a düşünce diyalize girmen lazım dediler. Tedavi olmadığı için böbreklerimin ikisi de gitti. Eşim böbreğini bana vermeye karar verdi. Şimdi de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldik. Yarın ameliyat günümüz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Herkes böbreklerini bağışlasın. Çünkü Türkiye’de organ bağışı fazla yok” ifadelerine yer verdi.

Eşinin mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Gurbet Konur, “Eşim için canım feda olsun. Benim Allah’tan tek dileğim eşimin mutlu olmasıdır” diye konuştu.