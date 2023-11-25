Böbreklere birebir. İşte mucize ot

Böbreklere iyi gelen devedikeni otunun karaciğer ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Böbreklere birebir. İşte mucize ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Böbreklere iyi gelen devedikeni otunun karaciğer ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

DEVEDİKENİ OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; tarlalarda yetişen 1 metre kadar boyunda bir bitkidir. İnce ve çengellidir. Yaşken güzel kokuludur. Kuruyunca bu koku kaybolur.

DEVEDİKENİ OTUNUN FAYDALARI

- Ateşi düşürür, terletir ve vücuda rahatlık verir.

-Kemik sağlığını destekler

-Kansere karşı korumaya yardımcı olabilir

-Yüksek kolesterolü düşürür

-İçindeki silymarin maddesi nedeniyle karaciğerin hücrelerini alkol, ilaç ve kimyasalların zararlı etkilerinden korur.

-Karaciğer iltihabı dahil, aşırı alkol ve bazı ilaçların neden olduğu safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalılarında olumlu katkılar sağlar.

-Devedikeni tohumu safra artışını sağlar.

-Böbreklerin daha iyi çalışmasına katkıda bulunarak idrar yollarındaki problemlerin giderilmesinde olumlu katkılar sağlar.

-Alkolün çok kullanılması sonucu gelişen sirozda etkilidir.

-Ayrıca aşırı sigara içen kişiler için de önemlidir. Nikotin, alkol, karbon monoksit gibi maddelerin zararlarını etkisiz hale getirir. İyi bir kan temizleyicidir.

DEVE DİKENİ ÇAYI NASIL DEMLENİR, TÜKETİLİR?

Deve dikeni çayı düzenli tüketildiği takdirde karaciğerlere oldukça faydalıdır. Siz de çayın faydalarını görmek için düzenli tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Deve dikeni çayı 2 farklı tarifle yapılabilir.

1. Tarif

Malzemeler

1 çay kaşığı deve dikeni tohumu

1 bardak su

Hazırlanışı

Deve dikeni tohumunu taca ezin.

Bir bardak su içinde yaklaşık 10 dakika demleyin.

Ardından süzün.

Bu çayı günde 1 – 2 bardak içebilirsiniz.

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