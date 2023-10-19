Bodrum açıklarında deprem

AFAD sosyal medya hesabından Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bodrum açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 07.25'te Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin 69.85 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çoğu yerden hissedilmedi.

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