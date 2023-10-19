Bodrum açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 07.25'te Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin 69.85 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çoğu yerden hissedilmedi.
AFAD sosyal medya hesabından Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 07.25'te Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin 69.85 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çoğu yerden hissedilmedi.