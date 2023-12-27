Bodrum Şehir Tiyatroları’nda 5 kişi işten çıkarıldı

Birgün’den Işıl Çalışkan’ın haberine göre, Genel Sanat Yönetmenliği’nde Filiz Çevik’in olduğu Bodrum Şehir Tiyatroları, işten çıkardığı sanatçılarla gündeme geldi. Levent Tülek’in yazdığı, Ali Şahin’in yönettiği yeni sezon oyunu ‘Limonata’ üç kez kapalı gişe oynadı ve ardından repertuvardan kaldırıldı. Daha sonra Bodrum Şehir Tiyatroları, aynı oyunun ekibinden beş kişinin işine son verme kararı alarak Ali Şahin, Duygu Şen Benveniste, Barış Hayta, Yerkan Kahraman ve Sinem Kurt’u işten çıkardı.

Oyuncu Barış Hayta, “Beni en çok rahatsız eden şey bir tiyatro ahlakı neye yetmiyor da askeri disipline ihtiyaç duyuyorsunuz? Tiyatro disiplininin ne kadarını uyguladınız da böyle bir yönteme gidiyorsunuz? Her zaman sanata ve sanatçıya destek verilmesi gerektiğini söyleyen başkanımız kurumla ilgili sıkıntılarımız var dediğimizde bize sorunun kendisini çözüm olarak gösteriyor. Ben ne dersem o gibi bir zihniyetle bir sanat kurumu yönetilebilir mi?” ifadeleriyle sitemde bulundu.

İşten çıkarılan oyunculardan Duygu Şen Benveniste, istifaya zorlandıklarını ardından da hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne sürdü.

Benveniste, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı:

Biz tiyatro eğitimi almış ve senelerdir tiyatro yapan bir ekibiz. Belediyeden destek almadan bu oyunu çıkardık. Ardından bize çok komik bir para verdiler. Belediye Başkanı dahil olmak üzere oyun övgüler aldı. Tiyatronun iyileştirilmesi adına belediye başkanı ile toplantı yaptık. Genel Sanat Yönetmeni Filiz Çevik, bize “tiyatronun askeri disiplinle yönetileceğini” söyledi. Biz iki arkadaş ‘istifa ediyoruz’ dedik ve salondan çıktık. Ertesi gün istifaya zorlandığımızı belirttik. Yazılı bir istifada bulunmadığımız için avukatla görüştüğümüzde bunun geçerli olmadığını öğrendik. Ertesi gün işimizin başına gittik fakat bize bildirilmeden teknik sebepler gerekçe gösterilerek oyunumuzu kaldırdılar. Bizi kovdurabilmek için her şey yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaşananlara dair şunları kaydetti:

Ben yaptığımız toplantıda onlara “Arkadaşlar ben Filiz Hoca ile çalışacağım. Kendisi çok değerli bir hoca. Eğer kendisiyle çalışmak istemeyen varsa lütfen şimdi kendisini ifade etsin’ dedim. İki tanesi istifa etti, diğerleri de peşinden kalktı. Ardından oyunu oynayamayacağımıza dair bir duyuru yaptırdım. ‘İstifa edenlerin istifalarını alın, diğerlerinin de ilişiğini kesin’ dedim. Bu iş çocuk oyuncağı değil, Biz bu işe ciddi bir emek harcıyoruz. Bu harekete karşı kayıtsız kalamazdım. Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama bu şekilde gelişti.