Bodrum'a iki günde 35 bin araç girdi. Binlercesi de yollarda

Türkiye’nin en önemli turizm noktalarından olan biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yapmak isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, trafik ekipleri araçlarda denetim yaparken sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bomba ve narkotik köpekleriyle de araçlarda arama yapıldı. Bodrum'da arife gününe kadar yoğun araç girişi olacağı ifade edildi.

35 BİN ARAÇ GİRDİ

Yazar Zeki Bahçe, Kurban Bayramı sebebiyle Bodrum'a tatile giden vatandaşlar hakkında "Bodrum'a son 2 günde 35 bin araç giriş yapmış. Tabi vatandaş açıklıktan yiyecek bulamayınca Bodrum'a akın ediyor" dedi.