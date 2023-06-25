Kurban Bayramı öncesi İstanbul’dan kaçış sürüyor. Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün sürecek olan tatil başladı. Ülke genelinde tatil merkezleri başta olmak üzere yollarda yoğunluk yaşandı. Kimi yerlerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'dan şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. Biletler tükenince, fahiş fiyatlar açığa çıktı. Öyle ki 400 lira olan bilet fiyatları 800 liraya kadar çıktı.

İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşların trafikteki yoğunluğu dün olduğu gibi bugün de devam etti.

Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.