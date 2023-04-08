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  • Bodrum'da fahiş lahmacun sezonu açıldı. Kimi 'Hayatta yiyemem' derken bazıları gerine gerine 'Ben yerim' dedi

Bodrum'da fahiş lahmacun sezonu açıldı. Kimi 'Hayatta yiyemem' derken bazıları gerine gerine 'Ben yerim' dedi

Ülkeyi sadece zengin ve fakir diye iki kesim yaptılar. Yaza az kala gündem yine ülkedeki sınıfsal uçurumun en net göstergesi olan tatil yörelerindeki lahmacun fiyatları oldu. 

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:53
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Bodrum'da fahiş lahmacun sezonu açıldı

Bodrum'da fahiş lahmacun sezonu açıldı. Kimi 'Hayatta yiyemem' derken bazıları gerine gerine 'Ben yerim' dedi
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Kimi şehir değiştiremezken kimi de ülkenin en güzel tatil bölgelerinde bir lahmacuna yüzlerce lira verebiliyor.

Yaz aylarının klasikleşmiş konularından bir tanesi de tatil yörelerindeki lahmacun fiyatları. Tatil bölgelerinde deniz sezonunun açılmasıyla beraber yeniden fiyatlar konuşulmaya başlandı ve yeni rakamların cep yaktığı görüldü.

2 LAHMACUN-2 AYRAN: 870 TL
Show Haber'de yer alan habere göre, “2 lahmacun 2 ayran 870 TL, yer misiniz?” diye soru sorulup mikrofon uzatılan bir vatandaş "Yemem tabii ki", “Kazık” derken bir başkası ise "Yiyebilirim, neden olmasın, çünkü çok güzel" yanıtını verdi.



1 KİLOGRAM ETİN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ
Bodrum'da işletmeler her yıl üzerine 100 TL koymaya devam ediyor. Türkbükü'ndeki lahmacunun fiyatı yeni sezonda 295 TL'ye çıktı. Durumu değerlendiren bir başka işletmeci ise "1 kilo etin üstüne çıkmış yani rakam olarak. Ben 295 liraya 4 tane lahmacun veriyorum" yorumunda bulundu.



1 LAHMACUN 295 TL YORUMU: "HERKESİN GİREMEYECEĞİ BİR ORTAM YARATIYORLAR BELLİ Kİ"
Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından Bodrum Türkbükü, sezonu yine uçuk rakamlarla açtı. Her sene bölgenin nabzını tutan lahmacun barometresi yine bir önceki yılı katladı. Lahmacunun fiyatı 2021 yılında 95 TL, 2022 yılında 194 TL idi. 2023 yılında ise 295 TL oldu.

Vatandaşlar ise "Yok, o kadar da değildir ya", "Herkesin giremeyeceği bir ortam yaratıyorlar belli ki" yorumlarını yaptı.



"MATEMATİK YETMİYOR"
Kıymanın kilogram fiyatı şu sıralarda 250 TL. Yani 100-150 gram kullanılan bir lahmacun, bir kilo kıymadan daha pahalı. Bu durumla ilgili vatandaşlar "Lahmacun için çok yüksek, matematik yetmiyor gerçekten" dedi.



AYRAN FİYATI 140 TL
295 TL'lik lahmacunun yanı sıra yanında ayran içmek istenildiğinde de fiyat şaşırtıyor. Aynı beach'te o ayranın fiyatı da 140 TL'ye geliyor. Maliyeti 5-10 lira olsa da beach'in içinde fiyatı 140 TL'ye fırlıyor.
 

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