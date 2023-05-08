Yine cep yakacak. Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi

Deniz sezonunun açılmasıyla her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum plajlarındaki lahmacun fiyatları gündem yarattı. Ünlü oyuncu Begüm Kütük, Bodrum'daki lahmacun fiyatları hakkında konuştu.

Yine cep yakacak. Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Kütük, "Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın 3 günü spor yapıyor, düzenli besleniyorum" dedi.

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Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını belirten Begüm Kütük, yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine, "Bir lahmacun ne kadar oldu. Ben 500-600 TL bir lahmacun yemeyi tercih etmem o yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün" diye konuştu.

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Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından Bodrum Türkbükü, sezonu yine uçuk rakamlarla açtı. Her sene bölgenin nabzını tutan lahmacun barometresi yine bir önceki yılı katladı. Lahmacunun fiyatı 2021 yılında 95 TL, 2022 yılında 194 TL idi. 2023 yılında ise 295 TL oldu.

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