Bodrum'da imar planı iptal edilen yere 98 tane villa yaptılar. Sonra da kader diyorlar

Editör: Ayşe Memiş

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken imar ve binaların durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Büyük depremlerde imar affından yararlanan binaların çoğunluğu depremlerde yerle bir oldu. Ruhsata aykırı yapılan binalara yapı kayıt izninin verilmesi olarak bilinen imar affının can aldığı konusunda da uzmanlar hemfikir. Ancak iktidar kanadı depremleri kadere bağladı.

Sosyal medyada yayılan bir video infial yarattı.

İddilara göre, Bodrum Gökçebel'de yapılan inşaatın imar planı iptal edildi. Ancak imar planının iptal edilmesine rağmen inşaatın sürdüğü ortaya çıktı.

72000 m²'lik arsada 76 villa yapılacağı bazı villalarında 2 yıl önce yapıldığı belirtildi. Yani 99000 m² büyüklüğündeki arsada 98 villa bulunuyor.

İMAR PLANI İPTAL AMA İNŞAAT SÜRÜYOR

İmar planının iptal edilmesine rağmen inşaat çalışmalarının devam etmesi büyük risk taşıyor. Yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar hiçbir inşaatın yapılmaması gerekiyor. Aksi takdirde sağlıksız ve riskli bir inşaat olacak.

Devam eden bu betonlaşmadan ve yapılaşmadan da Bodrum’daki vatandaşların şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Bodrum Gökçebel'de yapılan inşaattan görüntüler. İnşaat hakkında kısaca bilgi verelim. Şu anda inşaat çalışmalarının devam ettiği 72000 m²'lik arsada 76 villa yapılacak. Onların önünde sıra sıra gözüken villalar da yaklaşık olarak iki yıl önce yapıldı. 99000 m² büyüklüğündeki arsada 98 villa bulunmakta. Videoda gözüküyor. Video yüksekten çekildiği için alanın büyüklüğü net anlaşılmıyor ama anlaşılması için sayısal verileri verdik. Bu inşaatlarda kanunsuz bir iş yapılıyor demiyoruz, gerekli izinler alınmış ki yapılıyor ama şöyle de bir durum var. Bölgenin imar planı iptal olduğu için plan kesinleşene veya tekrar yapılana kadar inşaatların durdurulması, seviye tespitlerinin yapılması gerekirken inşaat devam ediyor. Bodrum'da son sürat devam eden yapılaşmadan vatandaşlar şikayetçi ve bu kadar inşaatı Bodrum'un kaldıramayacağını düşünüyor. Birkaç yıldır Bodrum, tarihinde görülmediği hızla betonlaşıyor. Bu durum; Bodrum'un doğasını, Bodrum'un doğal yapısını sevenleri üzmekte ama yetkililer izin verdiği sürece de bunun önüne geçilemeyeceği biliniyor. Kısaca, olan güzelim Bodrum'umuza oluyor.

İMAR PLANI İPTAL EDİLİRSE

Bir alana ilişkin imar planının iptali halinde, bu alan plansız hale gelir. Yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar hiçbir inşaat yapılmamalı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54. maddesine göre uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan ruhsatlı yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur.

Bunun için belediye meclisinin ya da planlama yapmaya yetkili diğer kamu idarelerinin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

DEPREMİ KADERE BAĞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve AKP kanadı depremleri kadere bağladı.

Erdoğan depremin merkez üssünde kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler." demişti.

Soylu da "Elbette ki hüzünlüyüz çünkü hatıralarımız, şehirlerimiz, evlerimiz yıkıldı. Sevdiklerimizi, canlarımızı, insanlarımızı kaybettik ama biz Müslümanız ve biz inanıyoruz ki ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. İnsanın hayatının, takdir ettiği andan bir saniye ileri getirebilme kabiliyeti hiç kimsede yoktur. Cenabıallah'a teslimiz biz konuda ama burada yapmamız gereken hep birlikte geleceğe ait umudumuzu güçlü bir şekilde ayakta tutmak." diye konuşmuştu.

20 YILDA 9. KEZ İMAR AFFI

Öte yandan AKP iktidarı öncesindeki 1955-2002 yılları arasında imar affı 47 yılda 8 kez gündeme geldi. AKP 20 yıllık iktidarında 9 kez imar affı yaptı.

İmar affı en son 2018'de gündeme gelmiş. 2017 ve öncesinde yapılmış, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan imar ve iskânları kapsamıştı.