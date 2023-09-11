Göztepe'den Bodrumspor'a özel tarife: 5-0

Göztepe özel maçta Bodrum FK'yı farklı mağlup etti.

KAYNAK: DHA
Göztepe'den Bodrumspor'a özel tarife: 5-0

TFF 1. Lig'de son olarak Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek milli araya moralli giren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK'yla oynadığı hazırlık maçında ligdeki güçlü rakibine gol yağdırdı.
Başkan Rasmus Ankersen'in de izleyip, taraftara kapalı oynanan maçı 5-0 kazanan sarı-kırmızılılar camiasını umutlandırdı. Arda - Yunus Emre, Taha, Nielsen, Ogün, Yalçın, Celil, Tijanic, Furkan Malak, Messaoudi, Diouf ilk 11'i ile sahaya çıkan Göz-Göz, ilk yarıyı 31'inci dakikada Diof'un golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda coşan Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş 3 gol birden atarak yıldızlaştı, diğer golü ise Palmer kaydetti. Sezonun ilk 3 maçında sadece 1 puan toplayıp Altay zaferiyle kendine gelen Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic'in oynanan futbol ve alınan sonuçtan çok memnun kaldığı ifade edildi. Göztepe, milli aranın ardından 5'inci hafta müsabakasında evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

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