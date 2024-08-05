İş kurana 1.5 milyon lira destek verilecek. Son başvuru 30 Ağustos

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelik verilerek yeni kurulan işletmeleri desteklemek üzere KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), işini geliştirmek isteyenlere destek vermeye başladı.

ÜST LİMİT 1.5 MİLYON LİRA

KOSGEB'in 1 Ağustos itibari ile başlayan destek projesi 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit olacak şekilde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek verilecek.

Başvuran girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde destek üst limitine 150 bin lira daha eklenecek. Destek projesi ile işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanmış olacak. .

Geri ödemeli destekler programında herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık vade ile yapılacak.

İŞ KURMA DESTEĞİ

İş kurma desteği gerçek kişi işletmelerine 10 bin lira, sermaye şirketi işletmelerine 20 bin lire olarak uygulanacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde ise kuruluş desteğine 10 bin lira ilave edilecek.

Bu destek projesi kapsamında, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartı ile iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren birinci yıl 1. dönem, ikinci yıl 2. dönem ve üçüncü yıl 3. dönem olmak üzere, işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanacak.

Yüzde 100 geri ödemesiz bu destek 36 ay sürecek. İş geliştirme desteği dahilinde personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderlerine destek verilecek. .

Destek tutarı için belirlenen üst tutar ise 1.5 milyon TL olarak. Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını girişimcilere ayrıca 150 bin TL ilave destek verilecek.

İŞ KURMA DESTEĞİNİN ŞARTLARI

- Girişimcinin başvuruda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olması gerekiyor.

- İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde desteğe başvuruda bulunması gerekiyor.

-Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanan kişiler başvuru yapamıyor.

-KOSGEB desteği ile satın alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılım destek süresi boyunca (üç yıl) satılması ise yasak olacak. Kiralanamayacak

- KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve kalıp ile yazılımın Kurul kararında yer alan asgari teknik özellikleri sağlaması gerekiyor.