İngiltere'de enflasyonda sürpriz sonuç

Kaynak: Bloomberght
İngiltere'de enflasyonda sürpriz sonuç
İngiltere'de martta yıllık enflasyon beklentilerden daha az yavaşlama gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyalleri gelirken son gelen enflasyon verileri sürpriz oldu.

Ülkede martta yıllık enflasyon yüzde 3,2 oldu. Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı.

Martta aylık enflasyon ise yüzde 0,6 ile şubat ile aynı düzeyde gerçekleşti. Piyasanın aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 0,4 olması yönündeydi.

Çekirdek enflasyonda da beklentilerin altında yavaşlama görüldü. Ülkede yıllık çekirdek enflasyon martta yüzde 4,2 düzeyinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 4,1’di.

Şubatta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

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