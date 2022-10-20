Kalbinizin en büyük katili. Sofranızın kıyısına köşesine bile sokmayın

Posta’da yer alan habere göre; Kalp hastalıklarından yaşamını kaybetme ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alması tüketilen besinlerin de önemini arttırdı. Uzmanlarca; pek çok nedenden dolayı şarküteri etlerinden uzak durulması gerektiği önerildi.

Daha az yağlı şarküteri etlerini tercih etmeniz bile hala aynı zarara neden olacağı vurgulanırken; bu yiyecekler, iltihaplanma ile aynı olan ateroskleroza neden olduğu vurgulandı.

İŞTE UZAK DURULMASI GEREKEN 20 BESİN…

HAZIR PİŞMİŞ TAVUKLAR

Dışarıdan aldığınız hazır pişmiş tavuklar genellikle evde mutfağınızda hazırlanan tavuk yemeklerinden daha fazla doymuş yağ ve sodyum içermekte olduğu vurgulandı. Bu nedenle, uzmanlar tavuk yemeyi tamamen bırakmanızı önermese de, evde kendi hazırladığınız tavukları tüketmenizi tavsiye etmeleri dikkat çekti.

Bunun nedeni, evdeyken kullanacağınız sodyum miktarı üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olunması gerektiği vurgulandı.

SOSİSLİ SANDVİÇ

Sosisli sandviçler ne kadar lezzetli olsalar da, işlenmiş şarküteri etleriyle aynı nedenlerden dolayı kalbinizin sağlığını korumak için iyi olmadığı vurgulandı. Sosisli sandviç ve sosislerde yağ doygunluğu seviyesi oldukça yüksek olduğu bildirildi. Bununla birlikte, düşük yağ içeriğine sahip olduğunu söyleyen seçenekler bile yüksek tansiyona neden olabilecek miktarda tuz içerdiği ifade edildi.

BARBEKÜ SOSU

Konu barbekü sosu olduğunda aslında onun da ketçap kadar zararlı olduğunu söylemenin yanlış olmaması gerektiği bildirildi. Bu nedenle, kalp sağlığınızı korumak için mutlaka uzak durmanız gereken yiyecekler arasında olduğu vurgulandı. Lakin tamamen kaçınamıyorsanız, en azından tükettiğiniz miktarı sınırlamak sizin için faydalı olacağı bilinirken unutmayın ki sadece iki yemek kaşığı barbekü sosu yaklaşık olarak 310 miligram sodyum içermekte olduğu vurgulandı.

SOFRA TUZU

Aldığımız toplam sodyum miktarının yüzde 70'i dışarıdan yediğimiz veya paketli olarak aldığımız yiyeceklerden geldiği bilinirken bu sodyumun yüzde 15'i doğal olarak farklı bileşenlerde bulunduğu ise vurgulandı. Bununla birlikte, kontrol edebileceğimiz sodyumun diğer %15'i ise yalnızca yemeklere eklediğiniz tuzdan kaynaklanmaktadır. Kalp sağlığınızı iyileştirmek için tuz tüketimini azaltmanız büyük önem taşımamasıyla dikkat çekti.

KETÇAP

Sodyum ve şekeri aşırı tüketmek ise kalp sağlığınızı korumak için iyi bir tercih olmadığı vurgulandı. Özellikle ketçap çok fazla sodyum içerdiği için ketçaptan uzak durarak vücudunuza kalp sağlığınızı korumaya destek olabileceğinizin altı çizildi. Başta ketçap olmak üzere hazır olarak satın aldığınız tüm soslarda çok yüksek seviyede şeker ve sodyumun bulunması gerektiği bildirildi.

YAĞI AZALTILMIŞ SALATA SOSLARI

Yağları azaltılmış salata sosları da kalp sağlığınız için zararlı gıdalar başlığı altında sınıflandırılabileceği bildirildi. İçerisinde gizli şeker ve tuz içerdikleri vurgulandı. Uzmanlara göre, bir yiyeceğin yağı azaltıldığında şeker oranının arttığı ifade edildi. Bu sayede sosun tadı korunmuş olduğu bildirildi.

YAĞSIZ PAKETLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Azaltılmış yağdan daha kötü bir şey varsa, o da sıfır yağ içeren gıdalardır. Sıfır yağ içeren paketlenmiş atıştırmalıkların daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşüncesi oldukça yanlıştır.

Kilo verme uğraşı içerisinde olan bireylerin rağbet gösterdiği yağ içermeyen yiyecekler aslında tam aksi bir etkide bulunur. Çünkü yağın azalması demek yerine şeker konması anlamına gelmektedir.

YAĞSIZ FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi tercih ederken mutlaka tamamen doğal içeriğe sahip ve tam yağlı olanları tercih ettiğinizden emin olun.

Dilerseniz şeker içermeyenleri tercih edebilirsiniz ancak yağsız veya az yağlı bir seçeneğe yönelmek daha fazla şeker içereceğinden hem sağlıksız hem de aynı kaloriyi almanıza neden olur.

KAHVALTILIK MISIR GEVREKLERİ

Mısır gevrekleri çoğu bireyin kilo verme sürecinde sabah tükettiği besinlerin başına gelir. Ancak bu yiyeceklerin bazıları hiçbir besin değeri sunmadığı gibi şeker alımınızı arttıracaktır. Bu nedenle bir dahaki sefere kahvaltılık gevrek seçerken tam tahıllı ve şeker içermeyen seçenekleri tercih ettiğinizden emin olun.

AROMALI SÜTLER

Sade süt sevmeyenlerin severek tükettiği kakaolu, vanilyalı gibi farklı aromadaki sütler aslında oldukça yüksek miktarda şeker içermektedir. Bu nedenle beslenme uzmanları aşırı şeker alımından kaçınmak için bu seçeneklerden uzak durmanız gerektiğini ifade etti.

KIZARMIŞ TAVUK

Yiyeceklerin kızartılarak yenmesinin kalp sağlığını da etkilediği bilinen bir gerçektir. Çeşitli araştırmalar çok fazla kızarmış yiyecek yemenin koroner arter sorunları yaşamanıza neden olabileceğini göstermektedir. Bu tür yiyeceklerin hazırlanmasına kullanılan yağlar vücudun kötü kolesterol seviyesini tavan yaptıran trans yağlarla doludur.

MEYVELİ SMOOTHİELER

Pek çok kişi sağlıklı olduğunu düşünerek smoothielere yöneliyor. Ancak meyveli smoothieler, içlerinde bulunan şeker miktarı nedeniyle aslında oldukça sağlıksızdır. Ek olarak porsiyonları da oldukça büyük olduğundan yüksek kalori içerir.

HAZIR YEŞİL İÇECEKLER

Hazır olarak satılan yeşil detoks içecekler de meyveli smoothielerle ilgili benzer bir etkiye sahiptir. Bu içecekleri tüketirken porsiyonlarınıza dikkat etmeniz önemlidir. Bir şişesi tek bir porsiyon algısı yaratsa da aslında iki hatta üç porsiyon içermektedir.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması da en az kızarmış tavuk kadar kalp sağlığınıza zarar. Aşırı patates kızartması tüketimi tip 2 diyabete yakalanma riskinizi de büyük oranda artırmaktadır. Ek olarak hipertansiyon hastası olmanıza da yol açabilir.

CİPS

Çok fazla patates cipsi yemek, diğer yiyecekleri yemeye kıyasla daha fazla kilo almaya yol açmaktadır. Patates cipsi kırmızı etten ve hatta işlenmiş et tüketmekten bile daha zararlıdır.

Patates cipsi lif bakımından çok düşüktür ve yeterli protein oranı içermemektedir. Bunun aksine kalp için zararlı olan sodyum bakımından oldukça yüksek değerlere sahiptir.

MEYVELİ YOĞURTLAR

Bazı durumlarda sağlığınızı korumak için en sade seçeneği seçmek önemlidir ve konu yoğurt olduğunda da bu geçerlidir.

Kapsamlı araştırmalara göre meyve aroması içeren yoğurtlar tükettiğiniz her bir porsiyona karşılık altı çay kaşığı ya da daha fazla şeker içermektedir.

Kalp sağlığınızı önemsiyor ve korumak istiyorsanız en ideali sade yoğurtları tercih etmektir.

GRANOLA

Pek çok insan için granola özellikle sabahları favori bir kahvaltı olarak granola tercih edilir. Bununla birlikte, granola yemek, kahvaltı saatinde alacağınız kalorinin katlanarak artması anlamına gelir. Özellikle porsiyonlara dikkat etmeden tüketilen granola kaseleri tam bir kalori bombası olabilir. Unutmayın ki pek çok granola ürünü aşırı miktarda şeker içerir ve gerekli besin ve liflerden yoksundur.

KONSERVE ÇORBALAR

Konserve olan her yiyeceğin içerisinde sodyum oranı genel olarak yüksektir. Çoğu konserve çorba için, her bir bardağı yaklaşık olarak 500 miligram sodyum içermektedir. Bunun bir sonucu olarak, sadece tek porsiyon konserve çorba içmek almanız gereken günlük sodyum miktarının üçte birinden fazlasını içerir.

KAPARİ

Kapari kalorisiz olarak bilinse de, sodyum içeriği oldukça yüksek olabilir. Tuzlu suda sunulan kapari, aşırı miktarda tuz içermektedir. Bu nedenle tek bir kaşığında bile yaklaşık olarak 400 mg sodyum içerir ve kalp sağlığınız için asla tüketilmesi önerilmez.