Boğmaca nedir? Boğmaca belirtileri nelerdir? Boğmaca tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan boğmaca hastalığı ilgili detaylar...

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Her yaşta görülebilir ancak 1 yaş altı bebeklerde boğmaca, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle karma aşı kapsamında boğmaca aşısı da rutin aşı takviminde yer alır.

BOĞMACA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Genellikle düşük ateş

-Titreme

-Burun akıntısı

-Yorgunluk

-Burun tıkanıklığı

-Kuru öksürük

-Hapşırık

-Hafif ateş

BOĞMACA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Boğmaca, yeni doğanlarda yoğun bir tedavi gerektirir ve hastanede tedavi edilmelidir. Bunun nedeni öksürük nöbetlerinden dolayı bebeğin solunumunun durması ve beyninin zarar görmesi ihtimalidir.

Diğer yaşlarda antibiyotik tedavisi uygulanır ve hasta izlenir.

Yoğun öksürük nöbetlerinde, nefes açıcı buhar ilaçları verilir. Bol sıvı alınması, istirahat edilmesi, hava yollarının açık tutulması önemlidir. Ağrı kesiciler alınabilir. Öksürük ilaçları ise çocuklarda etkin değildir ve kullanılmamalıdır.

Tedavide kullanılan ilacın en büyük amacı hastalığın bulaşıcılığını engellemektir. Tedavide kullanılan antibiyotikler kullanmaya başladıktan 5 gün sonra bulaşıcılığı azaltır veya tamamen ortadan kaldırabilir. Kişi antibiyotik tedavisi görmediği zaman da bulaşıcılık 20 güne kadar sürebilir.

Yoğun öksürük nöbetlerinde, nefes açıcı buhar ilaçları verilir.