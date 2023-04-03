Tanju Özcan’a su şişesi fırlatmıştı. Özür dilemeyen AKP’li Meclis üyesi dışarı çıkartıldı

Bolu Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısının birinci oturumu, Tanju Özcan başkanlığında bugün yapıldı.

AKP'Lİ ÜYE DIŞARI ÇIKARTILDI

Toplantıda Tanju Özcan, belediye meclisinin şubat ayında yaptığı olağanüstü toplantıda kendisine su şişesi fırlatan AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar’ı, kürsüden özür dilemeye davet etti. Ancak Çınar, özer dilemeyi reddetti.

Tanju Özcan, belediye görevlilerinden, Hacer Çınar’ı salondan çıkarmalarını istedi. Özcan, "Hacer Hanım’ı dışarıya çıkartın ve talimatımı yerine getirin. Bu konuda kararım nettir. Özür dilemediği takdirde dışarıya çıkartılacak" dedi.

Bunun üzerine AKP'li meclis üyeleriyle Özcan arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik nedeniyle birleşime 5 dakika ara verildi.

Aranın ardından yeniden süren tartışmalar sonrası Hacer Çınar, görevliler eşliğinde salondan çıkartıldı.

NE OLMUŞTU

Bolu Belediye Meclisi, depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için şubat ayında olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda, Bolu Belediye Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşanmıştı. Depremzedelere yardım oylaması esnasında, arka sıralarda oturan AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan’a su dolu pet şişe fırlatmıştı. (ANKA)