21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediyesi'nde büyük olay çıktı

AKP'li meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediyesi'nde büyük olay çıktı

Bolu Belediyesi'nde çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar, belediye başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. AKP'li Çınar Özcan'a hakaretler ederek; 'ahlaksız, pislik adam' dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:36
Takip Et

Bolu Belediyesi'nde büyük olay çıktı. AKP'li meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı.

AKP'li meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediyesi'nde büyük olay çıktı
+
Aa
-

Bolu Belediye Meclisinde, depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için yapılan olağanüstü toplantıda kavga çıktı. AKP grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrasında, AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan’a saldırıda bulundu.

DEPREM YARDIMLARI GÖRÜŞÜLÜRKEN TANSİYON YÜKSELDİ

Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesinin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisinden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi. Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü.

AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi.

Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi.

TANJU ÖZCAN'A SU ŞİSESİ FIRLATTI

Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri ve su şişesini Tanju Özcan’a fırlattı.

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.

İşte o anlar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.