AKP'li meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediyesi'nde büyük olay çıktı

Bolu Belediye Meclisinde, depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için yapılan olağanüstü toplantıda kavga çıktı. AKP grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrasında, AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan’a saldırıda bulundu.

DEPREM YARDIMLARI GÖRÜŞÜLÜRKEN TANSİYON YÜKSELDİ

Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesinin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisinden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi. Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü.

AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi.

Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi.

TANJU ÖZCAN'A SU ŞİSESİ FIRLATTI

Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri ve su şişesini Tanju Özcan’a fırlattı.

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.

İşte o anlar: