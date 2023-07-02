Bolu’da içme suyuna sulu gübre karıştı: 51 yaşındaki kadın hastanelik oldu

Bolu’da sudan zehirlendiği şüphesiyle 51 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Bolu’da içme suyuna sulu gübre karıştı: 51 yaşındaki kadın hastanelik oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir kadın sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde açıklama yapan muhtar, köylüye durumu bildirerek sudan içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Su deposunun yanında bulunan bir tarlaya atılan hayvansal sulu gübrenin köyün su deposuna karıştığı iddia edildi.

İçme suyunu kullanan 51 yaşındaki Fatma T., baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri sebebiyle Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu alınan kan örneklerinde ise bir bakteri ya da virüsün olmadığı tespit edildi.

Ayrıca durumun bildirilmesi üzerine Mudurnu Kaymakamlığı köyde çalışma başlattı. İddiayı değerlendiren kaymakamlık tarafından köy muhtarlığına içme suyu deposunun tedbir amaçlı olarak boşaltılması ve köy sakinlerinin içme suyu kullanmaması uyarısında bulunulması talimatı verildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri zehirlenme iddiasını araştırmak üzere çalışma başlattı.

MUHTAR SU DEPOSUNA HAYVANSAL SULU GÜBRE KARIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Öte yandan hastane önünde köylüleri tek tek arayan köy muhtarı Mehmet Çamlıca telefonda konuştuğu vatandaşa, “Gübre fabrikası tarlalara su atmış. Köyün su deposu pislenmiş. Zehirlenme olayı da oldu. Hayvanlara dahil içirmeyin suyu. Sular boşa aksın, tarlalara falan akıtabilirsiniz” dedi.

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