Bolu'da kazanan çıkmadı. Altay ile birlikte kötü gidişatı bozamadılar

Mirza Şeker, Spor Toto 1. Lig'de oynanan Boluspor-Altay maçını yazdı...

Bolu'da kazanan çıkmadı. Altay ile birlikte kötü gidişatı bozamadılar

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor, evinde Altay'ı ağırladı.
Ege temsilcisi Altay'ın küme hattından kaçması adına önemli bir mücadeleydi.
Boluspor her ne kadar mücadeleye istekli başlasa da tempo genel anlamda düşük seyretti.
Altay, ilk yarı ortalarında oyunun üstünlüğünü eline aldı.
Ancak etkili bir pozisyon göremedik ilk yarıda.
Boluspor'un topla oynama oranında 63'e 37'lik üstünlüğü bulunmasına rağmen, ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirdi.

TEMPOSUZ OYUN SÜRDÜ
İkinci yarının başlaması ile birlikte Boluspor ve Altay'ın temposuz oyunu devam etti.
Boluspor, son bölümlerde oyununu kontrolünü eline aldı, yarattığı pozisyonlarla gol aradı.
Takımlar gol atmak için tüm riskleri göze alsa da, o gol bir türlü gelmedi ve maç golsüz berabere tamamlandı.

ALTAY YÜKSELDİ
Bu sonuçla Boluspor, puanını 49'a, Altay ise 34'e yükseltti.
Ege temsilcisi, 13. sıraya yükselerek küme hattından bir basamak daha uzaklaştı.
5 maçtır kazanamayan Altay, gelecek hafta Denizlispor ile oynayacak. Son maçı ise Tuzlaspor ile olacak.
Boluspor'un ise Bandırmaspor, Eyüpspor ve Erzurumspor maçları bulunuyor.

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