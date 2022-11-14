Dünya bu gelişmeyi konuşuyor. Bomba iddia: Ankara’da gizlice görüştüler

Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre Rus Kommersant gazetesi, Rusya ve ABD temsilcilerinin Ankara’da bir araya geldiğini yazdı.

Rus ve ABD heyetlerinin bugün Ankara’da görüştüğünü aktaran gazete, toplantıya Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narişkin'in katıldığını yazdı. Habere göre kaynaklar, daha önce kamuoyuna duyurulmayan toplantının içeriğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Görüşme haberiyle ilgili Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ankara’daki görüşmelere ilişkin iddiayı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini belirtti.

Rus ve ABD heyetleri, son olarak ocakta Cenevre’de güvenlik garantileri konulu görüşmeler için bir araya gelmişti.

WALL STREET JOURNAL'IN HABERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Rusya ile ABD’nin kapalı kapılar arkasında gizli bir görüşme yaptığı iddiası geçen hafta ABD'de gündem olmuştu. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın ABD ile Rusya arasında üst düzey gizli görüşmeler gerçekleştiği yönündeki haberi tartışma yaratmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile görüştüğünü yazan gazete, nükleer silah tehdidinin de gündeme geldiğini belirtmişti.

Sullivan da Washington ile Moskova arasındaki iletişimi doğrulayarak Rusya’yla temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise haberle ilgili açıklama yapmayı reddetmişti.