Bombalar, füzelere can alır, petrol ambargosu can kurtarır.

Filistin halkına yönelik soykırım saldırılarının sorumlusu artık sadece İsrail değil.

Filistin halkına karşı Haçlı Seferleri başlatan Amerika, İngiltere, Fransa, Avrupa Birliğinin tüm ülkeleridir.

Hamas ile terör mücadelesi yapmak başka, sivil halka saldırıp, hastaneye füze atmak başkadır.

Asil Türk Silahlı Kuvvetlerinin 40 yılı aşkın süredir verdiği terörle mücadelede tek bir sivilin ölmemesini örnek alsanıza katiller sürüsü…

Topunuz insanlık suçunun sorumlusunuz.

Tarihi belgelerle asla gerçekleşmediği kanıtlanmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 1916 tehcir olaylarını “Ermeni Soykırımı” ile suçladığınız ve anıtlar diktiğinizi unutmadık.

Bu yalanınızı her zaman yüzünüze vurdu Türkiye.

Yüzünüz kızarmadı, utanmadınız.

Bugün ise İsrail iktidarının yürüttüğü soykırımın sorumlusu tüm emperyalist ülkelerdir.

Hepiniz hastane saldırısının, çocuk, genç, yaşlı, hasta sivil halkın katledilmesinin elleri kanlı sorumlularısınız.

Gelelim Orta Doğu’nun Müslüman petrol zengini dolar milyarderi Arap liderlere.

Türkiye’nin böyle bir imkanı yok ama sizlerin elinde bu katliamı durduracak çok büyük bir silah var:

Petrol…

Toplam dünya rezervlerinin;

Suudi Arabistan % 17.2'sine,

İran % 9.1'ine,

Irak % 8.4'üne,

Kuveyt % 5.9'una,

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) % 5.5'ine sahiptir.

Orta Doğudaki Arap ülkelerinde üretilen günlük petrol üretimi, dünya günlük petrol üretiminin % 31.3'ünü karşılamaktadır.

Diğer Müslüman ülkeleri de katarsak belki yüzde 40’lara çıkan büyük bir güç ellerindedir.

Ey Arap ülkelerinin kralları, emirleri, sultanları, prensleri sizlere diyorum ki;

Emperyalist ülkelerin haçlı seferine dönüşen insanlık suçuna tepki göstermemek, eylem yapmamak o suça onay vermek demektir.

Haydi Erdoğan, dostların olan Arap ülkelerinin liderlerine “Petrol Ambargosu” gücünü kullanmaları için öncülük yap.

Sivil ve masum Müslüman Filistinlilerin soykırımını engellemenin tek yolu budur.

Ey Arap liderleri; İsrail’i durdurmak için durdurun petrol üretiminizi.

Bombalar, füzelere can alır, petrol ambargosu can kurtarır.

Ey Arap liderleri; Bırakın söylemlerle lanetlemeyi,

İnsanlık suçunun durdurulması için tek yol budur.

Ey Arap ülkelerinin liderleri;

Şimdi size tarihi bir anımsatma yapacağım:

Suudi Arabistan Petrol Bakanlığı görevini yaklaşık 25 yıl yürüten ve 2021’de Londra’da vefat eden Ahmet Zeki Yamani’yi anımsadınız mı?

1961'de tarihinde OPEC Yönetim Kurulu'nun ilk Suudi üyesi oldu Yamani.

Mısır, Suriye ve müttefiklerinin 1973'te İsrail'e karşı başlattığı Yom Kippur savaşında Amerika İsrail'i desteklemeye karar verdiği için tarihi karar aldı.

Petrol ambargosu

Amerika’da benzin fiyatları yüzde 40 arttı ve dünya genelinde benzin ve mazot kıtlığı başladı.

Petrol fiyatlarıysa 4 katına çıktı.

Ve o güne kadar eylem kararı almayan Birleşmiş Milletler dünya Petrol Krizine girince 26 Ekim günü bölgeye Barış Gücü gönderdi.

İsrail de ateşkese uydu ve savaş sonlandı.

Erdoğan sana bir kez diyorum ki;

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve başbakan veliaht prens Muhammed bin Selman'la derhal buluşmalısın.

Suudilerin başlatacağı Petrol Ambargosuna sen de bilirsin ki tüm körfez ülkeleri katılır.

İnsanlık için haydi Erdoğan, Allah için haydi Erdoğan

Devreye gir ve çözüm üret…

Bu insanlık suçunu durduracak ilk adımı sen at, tarihe adını yazdır…