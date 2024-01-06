İran'da cami kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi. 4 yıl sonra yeniden

İran'da, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenen bombalı saldırıların ardından sular durulmuyor.
Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nde düzenlenen yas programı sırasında cami kubbesine asılan ve yas anlamına gelen siyah bayrak kaldırılarak yerine “intikam bayrağı” çekildi.
Kırmızı renkli bayrağın üzerinde Arapça “Hüseyin’in intikamı” yazısı yer alıyor.
EN SON 2020'DE ASILMIŞTI
Söz konusu bayrak son olarak Kasım Süleymani'nin, ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu ölümünün ardından Cemkeran Camii’nin kubbesine asılmıştı.
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