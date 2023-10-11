Borsa gün ortasında düştü

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,37 puan değer kaybetti.

Dün 8.442,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,58 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 8.482,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.389,69, en yüksek 8.518,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONSU 1.871 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,12, bileşik getirisi yüzde 26,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2290 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7360 liradan, avro 29,4140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.871 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 86,4 dolardan işlem görüyor.