Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak

Sadaka gibi ikramiyeden fiilen çalınanlara ikramiye yok. Çalışıp da kaza sigortası ödeyip, emekli maaşlarına katkıda bulunarak, geçim sıkıntısı nedeniyle fiilen çalışmak zorunda olanlar bu kapsam dışında bırakıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak

Gözler dünkü Kabine toplantısındaydı. Emekliler toplantının sonuçlarını merakla bekliyordu ama hüsran çıktı. Emekliler için yapılacak düzenlenme bir başka bahara kalırken, Cumhuriyet'in 100'ncü yılı için verileceği kulislere sızdırılan emekli ikramiyesinden onbinlerce kişinin yararlanamayacağı Erdoğan'ın "Hem emekli olup hem de fiilen çalışan emekliler bunun dışında kalacak" sözleriyle ortaya çıktı. Emekli olup da çalışanlar kapsam dışında tutuldu.

FİİLEN ÇALIŞANLAR SGK'YA BÜYÜK KATKISI VAR

Sabahın kör karanlığında kalkıp, yollara düşen emekliler bu ikramiyeden kapsam dışı tutulmuştu. Nedeni ise fiilen çalışıyor olması. Peki fiilen çalışanların SGK'ya katkısı var mı? İşte sorunun yanıtı. Her fiilen çalışan için işveren SGK'ya sigorta destek primi kısacası kaza sigortası ödemekte. Bu da emekli olup da çalışanlar SGK'ya köstek değil destek oluyor anlamına geliyor. Peki emekliler neden çalışıyor cevabı belli; geçim sıkıntısı. Emekli olup çalışanlar sadaka gibi ikramiyeden hem de SGK'ya destek olmalarına rağmen yararlanamayacak olması onbinlerce emekliyi isyan ettirdi.

KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından sonra emeklilerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bakanlıklarımıza yeni hazırlıklar yapmaları noktasında gerekli talimatları vermiştik. Toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışan emekliler bunun dışında kalacak. Bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. "

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