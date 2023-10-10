Emekliler Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin liralık ‘ikramiyeye’ isyan etti ‘Ne alabilirim ben 5 bin lirayla’

Emekliler, ikramiye yerine maaş zammı istediklerini ve geçinemedikleri için çalışmak zorunda kaldıklarını söylediler. Bazı emekliler, yaşadıkları sıkıntıları cüzdanlarını ve boş buzdolaplarını göstererek anlattılar.

“Oğlum çamaşır makinesi aldı bana. Param yok”

ANKA Haber Ajansı’nın bugün Ankara Ulus’ta mikrofon uzattığı emeklilerden Süleyman Yalnız, yaşadığı sıkıntıları şöyle dile getirdi:

"Millet 7 bin 500 lira maaşla geçinemiyor. Bir kilo ceviz 120 lira. Millete zam vermediği için bunu bir sefer verecek. Bu göz boyama. Niye diğerleri yüzde 40 zam alırken emekliye niye vermiyor? Yarın yine kandıracak vatandaşı… 5 aydır millet alamıyor zammını. Maaşın 15 bin liradan aşağı olmaması lazım.

Oğlum çamaşır makinesi aldı bana. Param yok ya… İnsan geçinemiyor. Kiradayım; en düşük kirayı ben veriyorum, 700 lira. Hiç yardım aldığımız da yok. Beslenemiyorum, yalan yok. Zammı durdurması, yüzde 50 indirmesi lazım. 25 lira aldığım şeyi 95 lira yapmışlar. Adam geldi 20 liralık ceviz aldı. Yok para. Vatandaşta yok…"

“Buzdolabım bozuldu, buzdolabı alamıyorum”

Bir başka emekli olan Muzaffer Sınıroğlu ise, bir seferlik verilecek olan 5 bin liralık emekli ikramiyesinin kendilerine yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bir kilo peynir 400 lira. Sayın reis-i cumhurumuz laf söylüyor, 5 bin lira para mı? Çocuğa veriyorsun, 5 bin lira almıyor. Yumurta olmuş 150 lira. Bir kilo kıyma olmuş 400 lira…

5 bin lira ben sana versem, atarsın. Yazıklar olsun. Böyle devlet olmaz. Bir milletvekili alıyor 120 milyar (bin TL). Bunlar böyle…

Buzdolabım bozuldu, buzdolabı alamıyorum. Hanımım insülin kullanıyor, bozuldu. Ne alabilirim ben 5 bin lirayla? Biraz da bizi düşünsün. Bize de yazık bize de günah. 30 yıl emek verdim. Geçinemiyoruz."

“Bir ekmek bir salatalık ile besleniyorum”

Emekli olduğu halde Ulus’ta ayakkabı boyacılığı yapan 73 yaşındaki Fikret Aydın da, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Evim kira, iki tane yetime bakıyorum. 73 yaşındayım, çalışıyorum mecbur. 6 bin lira kira veriyorum. 9 bin lira aylık alıyorum. Onun için böyle çalışıyoruz. Bir gün pişirip iki gün yiyoruz. Bir çorbayı iki gün yiyoruz. Ben bir paket sigara alamıyorum. Bankaya kredim var, oraya kesiliyor. Bir de ev kiram var. İki yetim, bir koca karı ile geçindirip gidiyoruz. 100-150 lira alıyoruz tamam… Ölsek kurtulsak bundan iyi. Senesi geliyor, yarın ev sahibi diyecek ki kira 10 bin lira. Benim alacağım artışla falan 12 bin lira. Ne yapacağım? Doğalgaz mı vereceğim, elektrik mi vereceğim, su mu vereceğim? Hayal nerede, geldi geçti ömür… Muhtaçsın çalışıyorsun.

Bir ekmek bir salatalık ile besleniyorum. Suyumu bile evden getiriyorum."

“Milletten oy alana kadar. Oy aldığın zaman, tamam”

Abdullah Kocaer isimli bir emekli, verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin kendilerine yetmediğini söyledi. Kocaer, şunları ifade etti:

“Hangi sözünü yerine getirdi ki? Yetmez… Geçinemiyorum. Bir salkım üzüm 30 lira. Bir simit 10 lira. Var mı böyle bir şey? Konuştukları hep geride kalıyor. Milletten oy alana kadar. Oy aldığın zaman, tamam. Yazık günah bu emekliye. Bu adam çocuk okutacak, nasıl okutur? Nasıl kira verir? Nasıl evde durur? 75 yaşındayım, doluyum. 10 bin lira bir evin kirası. Ne yaparım ben bununla?”

“Geçinemediği için poşet satmak zorunda kalan emekli”

Ulus’ta geçinemediği için poşet satan ve 19 yıldır emekli olan Yıldırım Tetik ise, emekli maaşıyla geçinemediğini söyledi. Tetik, şöyle konuştu:

“Geçim sıkıntısından dolayı poşet satıyorum. Emekli maaşı yetmiyor. Evde dursam ev kirası, çocuk parası mecbur poşet satıyorum. 7 bin 500 lira ile iş yürümez.”

Tetik, kuruyemiş satan esnafın yan tarafında çalışmasına rağmen bir tane bile yiyemediğini belirterek alacak durumda olmadığını söyledi. Evden getirdiği ekmek ve bir salatalığı gösteren Tetik, “Bunlarla karnımı doyurmaya çalışıyorum, suyumu da evden getiriyorum” dedi.

“Veriyorsa herkese versin, vermiyorsa hiç kimseye vermesin”

Emekli olan ve çalışmaya devam eden Mükerrem Kilcioğlu ise, kendisi gibi çalışan emeklilere ikramiye verilmeyecek olmasına tepki gösterdi. Kilcioğlu, şunları söyledi:

“Ben vergimi veriyorum, niye o haktan yararlanamıyorum? Her türlü şeyimi ödüyorum. Niye ayrıcalık yapılıyor? Pandemide de yaptı aynısını bana. 3 bin lirayı vermedi. Onda da ayrımcılık yaptı. Veriyorsa herkese versin, vermiyorsa hiç kimseye vermesin. Benim hakkımı kim ödeyecek? Vergimi verirken iyi de vermezsem kötü mü oluyorum? 7 bin 500 lira ile geçinenin hayali yok. Adaletli davransınlar. Kendilerine ne kadar alıyorlarsa bize de o kadar versinler.”