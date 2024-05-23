Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalarak 10.868,11 puana indi.

Bankacılık ve holding endeksi yatay seyrederken, Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile kimya oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yatay bir seyirle 10.899,28 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları faizin beklenenden daha uzur bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğini işaret etmesi küresel piyasaları etkiledi. Çip üretisi Nvidia'nın rekor seviyee gelir elde etmesi küresel piyasaları etkileyen bir başka unsur oldu. Bugün yurt içinde ise gözler TCMB Para Politikası Kurulu'nun vereceği faiz kararına çevrildi. Ekonomistlere göre beklenti, faizin sabit tutulacağı yönünde. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS de 263,1 baz puan ile 2020 şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararıyle birlikte haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI verileri ve Amerika'daki haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Analistlere göre teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olacak.