Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 28,46 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 9.186,00 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran orman kağıt basımı oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü dalgalı bir seyirle yüzde 3,10 değer kazancıyla 9,079,97 puandan kapadı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün küresel piyasalarda, Almanya'da önce enflasyon verileri ile ABD'de JOLTS ve fabrika siparişlerişleriyle ilgili bilgiler takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.