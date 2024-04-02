Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,27 oranında düşüşle 9.040,87 puan seviyesine geriledi.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 116,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 1,10 değer yitirdi. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 4,60 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 3,89 ile metal ana sanayi yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD’deki makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü olduğunu göstermesinin ardından, Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlar konusundaki belirsizlikler nedeniyle negatif bir eğilim gözlendiği analistler tarafından belirtildi.

Yarın, Türkiye’de enflasyon verileri, Çin’de hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de ise ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri piyasaların odak noktası olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.200 ve 9.300 puan seviyelerini direnç, 9.000 puan seviyesini ise destek olarak gördüklerini ifade ettiler.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler mart ayı için TÜFE’nin yüzde 3,67 artış göstereceğini öngörüyorlar. Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, geçen ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32’ye yükseleceği ve 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 45,58 olacağı tahmin ediliyor.

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