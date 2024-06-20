Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla 116,84 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.588,16 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,93 artış gösterdi.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2 ile spor iken, tek kaybettiren yüzde 3,38 ile orman kağıt basım olarak belirlendi.

Bugün açıldıktan sonra 11.02’de sert yükselişler yaşayan endeks, 1,62 yükselişle 10.612 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 yükselişle 10.471,32 seviyesinden geride bıraktı.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürecek.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılım sağlayacak Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Bugün, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri yakından takip edilecek.