Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 7.786,08 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,39 puan artışla ve yüzde 0,07 değer kazanarak 7.786,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 azalırken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 7.780,68 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Trafik ceza ve motorlu taşıtlar vergi gecikme zammına da zam geldi
İşte Atatürk'ün cenaze töreni. Geçiyor önümden gül yüzlü Mustafa Kemal. Sirenler içinde ah eller üstünde
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Son Haberler
İşte müthiş kit Sağlık
İşte müthiş kit
Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
İki üreme organı olan kadın deneyimlerini anlattı. Nasıl hamile kaldığını da açıkladı Dünya
İki üreme organı olan kadın deneyimlerini anlattı. Nasıl hamile kaldığını da açıkladı
TÜİK’e göre işsiz sayısı 161 bin kişi azalmış Ekonomi
TÜİK’e göre işsiz sayısı 161 bin kişi azalmış
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Soğan suyunun faydaları nelerdir? Sağlık
Soğan suyunun faydaları nelerdir?
Bebekler neden sarılık olur ne yapmalı Sağlık
Bebekler neden sarılık olur ne yapmalı