Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.514,47 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 17,80 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.514,47 puana çıktı.

Bugün bankacılık endeksi ve holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla bilişim sektörü kazandırırken, Finansal kiralama faktorun en çok kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.496,66 puandan tamamlamıştı..

ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı geriledi. Bugün gözler ise İngiltere Merkez Bankası BoE'nin faiz kararına odaklandı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Powell basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güvenin sağlanmadığını söyledi, mayıs ayını işaret etti..

Mehmet Şimşek'ten ise dün 'Kur Korumalı Mevduat' KKM'nin dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını söylemesi dikkat çekti. Peki dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştıran bir yöntem o zaman niye hayata geçirildi. Hazine neden milyarlarca lira zarara uğratıldı. Bu soruyu sormak gerekmiyor mu sorusunu gündeme getirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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